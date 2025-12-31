185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز

أقيمت اليوم ستة أشواط تأهيلية للمحترفين المحليين ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، أكبر تجمُّع للصقور في العالم، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة من 25 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير 2026، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.

وشارك في أشواط اليوم السابع 185 صقرًا، عبر ست فئات شاهين فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس، وجير تبع فرخ وقرناس، وجاءت الانطلاقة عبر شوط شاهين فرخ، وفيه حقق سعود الشيباني المركز الأول عبر الصقر (9)، وجاء عبدالله حمد المري في المركز الثاني عبر الصقر (الهاشمية)، وحل خالد بن طعيس القحطاني بالصقر (مذخورة) في المركز الثالث، وفي شوط شاهين قرناس، حصد فيصل بن جمعة المركز الأول عبر الصقر (ريف)، وجاء هاني الشلوي في المركز الثاني بالصقر (ريما)، وحمد ناصر المري في المركز الثالث بالصقر (مخلف).

وفي الشوط الثالث لفئة جير شاهين فرخ، حقق مقحم القحطاني بصقره (رومل) المركز الأول، وجاء موسى الشلوي بالصقر (G77) في المركز الثاني، وحل خالد الشميسي ثالثًا بالصقر (78)، وفي شوط فئة جير شاهين قرناس، حققت نورة بن حميد المنصوري أقوى المفاجآت بخطفها للمركز الأول عبر الصقر (أدباس)، وحل عبدالهادي المطيري في المركز الثاني بالصقر (هورشيما)، وجاء محمد الحمضاوي في المركز الثالث بالصقر (تجوري الصغير).



وانطلقت بعدها منافسات فئة جير تبع فرخ، وفيه حقق عبدالهادي المطيري المركز الأول بالصقر (هدوي)، وجاء عبدالرحمن الجهني في المركز الثاني بالصقر (الحنو)، وفيصل المرزوقي في المركز الثالث بالصقر (T13)، وكان ختام منافسات اليوم السابع من خلال فئة جير تبع قرناس، حيث جاء جابر المري في المركز الأول بالصقر (منذر)، وحقق فيصل المرزوقي المركز الثاني بالصقر (001)، وجاء سلطان العامر في المركز الثالث عبر الصقر (تيمور).

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، يشهد إقامة 139 شوطًا، تقدم خلالها 1012 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال، ضمن مسابقتين رئيسيتين هما الملواح (الدعو 400 متر) والمزاين، وتستقطب مسابقة الملواح فئات الملاك والهواة والمحترفين والنخبة، بأشواط مخصصة للصقارين المحليين وأخرى للدوليين، فيما تركز مسابقة المزاين على جماليات الصقور وفق معايير دقيقة.