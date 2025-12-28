227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الصقور في يومه الرابع

أقيمت اليوم، سبعة أشواط تأهيلية للهواة المحليين ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 (أكبر تجمُّع للصقور في العالم)، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة من 25 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير 2026، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.

‎ وشارك في أشواط اليوم الرابع 227 صقرًا، عبر ست فئات وسبعة أشواط وهي: مثلوث جير فرخ وقرناس، وشاهين فرخ وقرناس، وشوطان للحر فرخ وشوط للحر قرناس، وجاءت الانطلاقة عبر شوط مثلوث جير فرخ، وفيه حقق يوسف آل مستنير المركز الأول عبر صقره (ترشيح)، وجاء فيصل الشرافي في المركز الثاني بالصقر (سلطان)، وحل عبدالله آل عفيص بالصقر (غناة) في المركز الثالث.

‎ وفي شوط فئة مثلوث جير قرناس، حقق عوض العرادي المركز الأول عبر الصقر (ظن)، وجاء حمد المري في المركز الثاني بالصقر (دغش)، وفهد القحطاني في المركز الثالث بالصقر (V12)، وفي الشوط الثالث لفئة شاهين فرخ، حقق معجب الدوسري بالصقر (ريما) المركز الأول، وجاء مشعل الشمري عبر الصقر (الصمصامة) في المركز الثاني، وحل راكان الشيباني ثالثا عبر الصقر (RG)، وفي شوط فئة شاهين قرناس، جاء محمد البوعينين في المركز الأول عبر الصقر (شناح)، وحل حمد محمد المري في المركز الثاني بالصقر (هامة)، وعبدالله ناصر المري في المركز الثالث بالصقر (مبروك).

‎ وفي الشوط الأول لفئة حر فرخ، جاء عبدالعزيز الفهيقي في المركز الأول عبر الصقر (لطام)، وحل مدعث الدوسري عبر (لطام) أيضًا في المركز الثاني، وجاء فهد الفريدي بصقره (المنصوري) في المركز الثالث، وتواصلت منافسات فئة حر فرخ عبر الشوط الثاني، حيث حقق فواز الهاجري المركز الأول عبر (غيث)، وجاء سلطان الدويخ في المركز الثاني بالصقر (فواز)، ومحمد غانم الدوسري في المركز الثالث عبر الصقر (ذرب).

‎ وكان ختام اليوم الرابع عبر فئة حر قرناس، وفيه حقق دعيج الدعيج المركز الأول عبر (هباس)، وجاء سحمي الهاجري عبر الصقر (وهق) في المركز الثاني، فيما حل عبدالرحمن الفهيقي في المركز الثالث بصقره (طرب).

‎ يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، يشهد إقامة 139 شوطًا، تقدم خلالها 1012 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال، ضمن مسابقتين رئيسيتين هما الملواح (الدعو 400 متر) والمزاين، وتستقطب مسابقة الملواح فئات الملاك والهواة والمحترفين والنخبة، بأشواط مخصصة للصقارين المحليين وأخرى للدوليين، فيما تركز مسابقة المزاين على جماليات الصقور وفق معايير دقيقة تستقطب صقارين من مختلف الدول.