275 مليار ريال حجم الإنفاق السياحي في السعودية

أكدت نائب وزير السياحة، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، أن عدد السياح في المملكة تجاوز للمرة الأولى حاجز 100 مليون زائر خلال عام 2024، مسجلاً 116 مليون سائح من داخل البلاد وخارجها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى الميزانية السعودية، حيث أوضحت أن هذا النمو يعكس قوة القطاع السياحي ضمن مسار التنويع الاقتصادي.

وأضافت أن الإنفاق السياحي شهد طفرة كبيرة، بعدما تخطى 275 مليار ريال، معتبرة أن هذه النتائج ليست سوى بداية لمسار أوسع من النمو، إذ ارتفع سقف المستهدفات للعام 2030 إلى جذب 150 مليون سائح.

وفي سياق حديثها، أشارت الأميرة هيفاء إلى توجه المملكة نحو تعزيز حصتها في الأسواق المستهدفة، لافتة إلى نمو عدد السياح القادمين من أوروبا بنسبة 14% خلال عام 2024، إلى جانب ارتفاع الوافدين من شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 15%.

وأكدت كذلك أن السياحة الداخلية تمثل ركيزة رئيسية للنمو المستدام، حيث سجّل إنفاق السياح المحليين حتى الربع الثالث من 2025 أكثر من 105 مليارات ريال، بنمو سنوي بلغ 18%. وتوقعت أن يحقق الربع الرابع من العام أعلى معدلات النمو بالتزامن مع إطلاق برامج موسمية مثل “شتاء السعودية” و”موسم السعودية”.