Icon

2900 ملياردير في العالم Icon جبل القدر ضمن أعظم 100 موقع جيولوجي عالمي فماذا تعرف عنه؟ Icon القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 140 كيلو قات في جازان Icon رصد بقع شمسية نشطة من سماء عرعر Icon مكانة آية الكرسي وفضلها في خطبة الجمعة من المسجد النبوي Icon خطيب المسجد الحرام: ما أحوجنا إلى تكفير السيئات في زمن كثرت فيه الفتن وسهل وصولها عبر التقنية الحديثة Icon رياح شديدة على منطقة حائل Icon بعد 3 أيام من الفعاليات.. ختام بلاك هات 2025 يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا Icon السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية Icon تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب

2900 ملياردير في العالم

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٩ مساءً
2900 ملياردير في العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهد عدد المليارديرات حول العالم قفزة استثنائية ليصل إلى 2900 ملياردير بثروة جماعية تبلغ 15.8 تريليون دولار، في زيادة لافتة خلال عام واحد فقط، وفق تقرير بنك UBS لطموحات الأثرياء لعام 2025، الذي نقلته وسائل إعلام غربية واطلعت عليه العربية Business.

ويؤكد التقرير أن الطفرة الهائلة في ثروات قطاع التكنولوجيا، إلى جانب الانتعاش القوي للعملات المشفرة، كانا المحركين الرئيسيين وراء الارتفاع الكبير في حجم الثروات الفردية، ما دفع عدد أصحاب المليارات إلى أعلى مستوى يُسجَّل منذ بدء تتبع البيانات. ويشكّل الرقم الحالي—2900 ملياردير—قياسياً وغير مسبوق عالمياً، مقارنة بنحو 2700 ملياردير في عام 2024.

قد يهمّك أيضاً
ملياردير يحذر من استراتيجية غبية كادت أن تُفلسه

ملياردير يحذر من استراتيجية غبية كادت أن تُفلسه

أشهر ملياردير أمريكي يوزع ثروته على أطفال العالم

أشهر ملياردير أمريكي يوزع ثروته على أطفال العالم

وارتفعت الثروة الإجمالية للمليارديرات بنحو تريليوني دولار خلال 12 شهراً، كما شهد عام 2024 وحده ظهور 287 مليارديراً جديداً، وهو ثاني أكبر عدد سنوي منذ بدء بنك UBS تتبع هذه الشريحة عام 2015، فيما كان عام 2021 صاحب الرقم الأعلى.

وقال جون ماثيوز، رئيس إدارة الثروات فائقة القيمة في UBS الولايات المتحدة، إن وتيرة نمو الثروات تسارعت بشكل لافت، مدفوعة بريادة الأعمال، وانتعاش الأسواق، وإرث الثروات عبر الأجيال.

كما يوضح التقرير أن موجة الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لعبت دوراً محورياً في تشكيل عدد كبير من الثروات الجديدة، بينما ساهمت القيم السوقية المرتفعة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الارتفاع القوي للعملات المشفرة، في خلق عشرات المليارديرات الجدد حول العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد