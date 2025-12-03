3 توصيات هامة من الحج والعمرة أثناء أداء المناسك

وجهت وزارة الحج والعمرة دعوة لمستفيديها من ضيوف الرحمن بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أداء مناسك العمرة، مشددة على أن “السلامة الصحية” تقع على رأس أولويات منظومة الخدمة لضمان أداء الشعائر في أجواء مفعمة باليسر والطمأنينة.

الكمامة وسيلة حماية

وأوضحت الوزارة، في بيان توعوي لها عبر منصة إكس، أن الحرص على ارتداء الكمامة أثناء الطواف والسعي والتواجد في المشاعر المقدسة يعد من أبرز الوسائل الوقائية الفعالة؛ نظراً لدورها الجوهري في الحد من فرص انتقال العدوى والحفاظ على الصحة العامة لجمهور المعتمرين.

تعاون لضمان بيئة آمنة

وشددت الوزارة على أهمية تقيد المعتمرين بكافة الإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، داعية الجميع إلى إبداء أعلى درجات التعاون والالتزام بالتعليمات التنظيمية. وأكدت أن هذا الالتزام هو الركيزة الأساسية لتوفير بيئة صحية آمنة تتيح لضيوف الرحمن التركيز في عباداتهم بعيداً عن المخاطر الصحية.

تأتي هذه التوصيات ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير تجربة ضيف الرحمن، ورفع كفاءة العمل الوقائي داخل الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما.