Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

3 توصيات هامة من الحج والعمرة أثناء أداء المناسك

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ صباحاً
3 توصيات هامة من الحج والعمرة أثناء أداء المناسك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجهت وزارة الحج والعمرة دعوة لمستفيديها من ضيوف الرحمن بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أداء مناسك العمرة، مشددة على أن “السلامة الصحية” تقع على رأس أولويات منظومة الخدمة لضمان أداء الشعائر في أجواء مفعمة باليسر والطمأنينة.

الكمامة وسيلة حماية

وأوضحت الوزارة، في بيان توعوي لها عبر منصة إكس، أن الحرص على ارتداء الكمامة أثناء الطواف والسعي والتواجد في المشاعر المقدسة يعد من أبرز الوسائل الوقائية الفعالة؛ نظراً لدورها الجوهري في الحد من فرص انتقال العدوى والحفاظ على الصحة العامة لجمهور المعتمرين.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل الإيجاز الصحفي لمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ في جدة

تفاصيل الإيجاز الصحفي لمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ في جدة

نائب أمير مكة المكرمة يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

نائب أمير مكة المكرمة يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

تعاون لضمان بيئة آمنة

وشددت الوزارة على أهمية تقيد المعتمرين بكافة الإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، داعية الجميع إلى إبداء أعلى درجات التعاون والالتزام بالتعليمات التنظيمية. وأكدت أن هذا الالتزام هو الركيزة الأساسية لتوفير بيئة صحية آمنة تتيح لضيوف الرحمن التركيز في عباداتهم بعيداً عن المخاطر الصحية.

تأتي هذه التوصيات ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير تجربة ضيف الرحمن، ورفع كفاءة العمل الوقائي داخل الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد