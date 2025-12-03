3 حالات لتغيير الصورة في الهوية الوطنية

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حالات تغيير الصورة في الهوية الوطنية للمواطنين.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.
وأضافت الأحوال المدنية، أنه يمكن سداد الغرامة عن طريق الحساب البنكي، عبر مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق بـ 0.