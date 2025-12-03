3 حالات لتغيير الصورة في الهوية الوطنية

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حالات تغيير الصورة في الهوية الوطنية للمواطنين.

تغيير الصورة في الهوية الوطنية

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وأضافت الأحوال المدنية، أنه يمكن سداد الغرامة عن طريق الحساب البنكي، عبر مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق بـ 0.