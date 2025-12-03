Icon

3 خطوات لإصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر أبشر أعمال

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حددت المديرية العامة للجوازات خطوات الوصول لخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر أعمال.

تأشيرة الخروج النهائي

وأضافت الجوازات، أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي تتيح للمقيمين التابعين للمنشأة إلكترونيا عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر أعمال).

وتابعت المديرية العامة للجوازات عبر حسابه بمنصة “إكس”، خطوات الوصول للخدمة كالتالي:

  • الدخول المنصة أبشر أعمال
  • خدمات أعمالي
  • خدمات التأشيرات

