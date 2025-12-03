3 خطوات لإصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر أبشر أعمال

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
حددت المديرية العامة للجوازات خطوات الوصول لخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر أعمال.
وأضافت الجوازات، أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي تتيح للمقيمين التابعين للمنشأة إلكترونيا عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر أعمال).
وتابعت المديرية العامة للجوازات عبر حسابه بمنصة “إكس”، خطوات الوصول للخدمة كالتالي:
إلكترونيًا وبسهولة.. تعرف على خطوات الوصول لخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة #أبشر_أعمال.#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/jsCYInuDhO
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) December 13, 2025