30 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة

سجَّلت مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة عبر بطاقات “مدى” خلال شهر أكتوبر من عام (2025م) أعلى مستوياتها الشهرية على الإطلاق، بإجمالي تجاوز (30.7) مليار ريال، محققةً نموًا سنويًا بنسبة (68%)، وبزيادة بلغت نحو (12.4) مليار ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من عام (2024م)، التي بلغت خلالها المبيعات نحو (18.3) مليار ريال، وذلك وفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” لشهر أكتوبر (2025م).

مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة

كما بلغت المبيعات نحو (88.3) مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، محققةً نموًا ربعيًا بنسبة (15.2%)، وبزيادة تُقدَّر بنحو (11.6) مليار ريال، مقارنةً بمستوى (76.6) مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه.

وعلى أساس شهري، سجَّلت المبيعات خلال شهر أكتوبر (2025م) نموًا بنسبة (6%)، بزيادة بلغت نحو (1.6) مليار ريال، مقارنةً بشهر سبتمبر من العام الجاري، الذي بلغت فيه المبيعات نحو (29.1) مليار ريال.

وبمقارنة أداء الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر (2025م)، أظهرت بيانات “مدى” نموًا في مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة (47.3%)، وبزيادة تُقدَّر بنحو (9.9) مليارات ريال، مقارنةً بمستوى (20.9) مليار ريال المسجَّل في شهر يناير من العام نفسه.

يُذكر أن هذه الأرقام تشمل عمليات الدفع والشراء المنفَّذة عبر بطاقات “مدى” من خلال مواقع التسوق الإلكتروني والتطبيقات والمحافظ الرقمية، ولا تشمل العمليات التي تُجرى عبر البطاقات الائتمانية.

