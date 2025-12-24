Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال أكتوبر 2025م

30 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠١ مساءً
30 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجَّلت مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة عبر بطاقات “مدى” خلال شهر أكتوبر من عام (2025م) أعلى مستوياتها الشهرية على الإطلاق، بإجمالي تجاوز (30.7) مليار ريال، محققةً نموًا سنويًا بنسبة (68%)، وبزيادة بلغت نحو (12.4) مليار ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من عام (2024م)، التي بلغت خلالها المبيعات نحو (18.3) مليار ريال، وذلك وفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” لشهر أكتوبر (2025م).

مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة

كما بلغت المبيعات نحو (88.3) مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، محققةً نموًا ربعيًا بنسبة (15.2%)، وبزيادة تُقدَّر بنحو (11.6) مليار ريال، مقارنةً بمستوى (76.6) مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه.

قد يهمّك أيضاً
الإحصاء: تكاليف البناء في المملكة ترتفع بنسبة 1.0%

الإحصاء: تكاليف البناء في المملكة ترتفع بنسبة 1.0%

نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة

نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة

وعلى أساس شهري، سجَّلت المبيعات خلال شهر أكتوبر (2025م) نموًا بنسبة (6%)، بزيادة بلغت نحو (1.6) مليار ريال، مقارنةً بشهر سبتمبر من العام الجاري، الذي بلغت فيه المبيعات نحو (29.1) مليار ريال.

وبمقارنة أداء الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر (2025م)، أظهرت بيانات “مدى” نموًا في مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة (47.3%)، وبزيادة تُقدَّر بنحو (9.9) مليارات ريال، مقارنةً بمستوى (20.9) مليار ريال المسجَّل في شهر يناير من العام نفسه.

يُذكر أن هذه الأرقام تشمل عمليات الدفع والشراء المنفَّذة عبر بطاقات “مدى” من خلال مواقع التسوق الإلكتروني والتطبيقات والمحافظ الرقمية، ولا تشمل العمليات التي تُجرى عبر البطاقات الائتمانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإحصاء: تكاليف البناء في المملكة ترتفع بنسبة 1.0%
السعودية اليوم

الإحصاء: تكاليف البناء في المملكة ترتفع بنسبة...

السعودية اليوم
نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة
السعودية اليوم

نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج...

السعودية اليوم