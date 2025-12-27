315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

أقيمت اليوم، سبعة أشواط تأهيلية للمُلاك المحليين ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 أكبر تجمُّع للصقور في العالم, الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة من 25 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير 2026، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.

وخصصت أشواط اليوم الثالث للمُلاك المحليين، حيث تنافس 315 صقرًا عبر ست فئات وسبعة أشواط، وهي مثلوث جير فرخ وقرناس، وشوط للحر فرخ، وشوطان للحر قرناس، إلى جانب شوطي شاهين فرخ وقرناس، حيث يشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، إقامة 139 شوطًا، تقدَّم خلالها 1012 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال.

وجاءت الانطلاقة عبر شوط مثلوث جير فرخ، وفيه حقق عبدالله الدوسري المركز الأول بصقره (قنوف)، وجاء راشد الدعيج في المركز الثاني بصقره (البيرق)، وحل فهد عبدالله الدوسري بالصقر (غنايم) في المركز الثالث، وفي شوط فئة مثلوث جير قرناس، حقق علي الخاطر المركز الأول عبر الصقر (الصعب)، كما تألق عبدالله محمد العجمي بتحقيق المركزين الثاني والثالث عبر الصقرين (G1) و(تجنيد).

وفي الشوط الثالث لفئة حر فرخ حقق فارس الدوسري عبر (هتاش) المركز الأول، وجاء سلامة نفل المري عبر الصقر (الريس) في المركز الثاني، وحل سلطان محسن المري ثالثًا عبر الصقر (S1)، وفي الشوط الأول لفئة حر قرناس جاء محمد الصخابرة في المركز الأول عبر الصقر (برغش)، وحل عبدالله الفوزان بصقره (عفار) في المركز الثاني، وجاء محمد معجب الدوسري بصقره (عساف) في المركز الثالث، وتواصلت المنافسة في فئة حر قرناس عبر الشوط الثاني، حيث حقق راشد الدعيج المركز الأول بالصقر (نبهان)، وجاء فارس الدوسري في المركز الثاني بالصقر (بطاش)، وأحمد بن هليل العنزي في المركز الثالث بصقره (A5).



بعدها انطلقت منافسات الشاهين، حيث حقق فهد العتيبي المركز الأول في فئة الفرخ عبر الصقر (خنساء)، وجاء فضل الخاطر بالصقر (S3) في المركز الثاني، فيما حل راشد الدعيج في المركز الثالث عن طريق (إنجاز)، وكان ختام اليوم الثالث عبر فئة شاهين قرناس، وفيه حقق سعد البوعينين المركز الأول عبر (غارة)، وجاء بندر الشمري عبر الصقر (نوف) في المركز الثاني، فيما حل هليل العنزي في المركز الثالث بالصقر (غدرا).

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يؤكد دوره الرائد في إبراز موروث الصقارة المسجل في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية منذ عام 2010، وتعزيز حضور المملكة بوصفها موطنًا عالميًا للصقور والصقارين، عبر وجهة تنافسية تجمع بين الهواية والموروث، وتقدم على مدى 17 يومًا تجربة فريدة للزوار والصقارين والمهتمين.