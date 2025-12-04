4 خطوات لتعديل عنوان المنشأة وإعادة طباعة الشهادة الضريبية

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن المسار الإجرائي الذي يمكن للمنشآت المكلفة اتباعه لتعديل بيانات “عنوان المنشأة” في حال اكتشاف عدم دقتها أو وجود خطأ في التسجيل، مؤكدة أن هذه الخدمة متاحة إلكترونيًا لتيسير عمليات التحديث وضمان دقة السجلات الضريبية.

وأوضحت الهيئة، عبر منصة إكس، أنه بإمكان المكلفين البدء في تصحيح بيانات العنوان من خلال الدخول إلى حساب المنشأة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة. وتبدأ العملية باختيار أيقونة “تحديث/ إيقاف التسجيل”، ومن ثم الانتقال إلى خيار “عرض/ تعديل التفاصيل” للبدء في مراجعة البيانات القائمة.

خطوات التنفيذ

وفيما يتعلق بخطوات التنفيذ، أشارت الهيئة إلى أن التعديل الفعلي يتم ضمن خطوة “بيانات النشاط الرئيسي/ الفرعي”، حيث يتاح للمستخدم تحديث كافة معلومات العنوان بدقة. وأضافت أنه بمجرد تقديم الطلب والحصول على الموافقة الرسمية من قبل الهيئة على تعديل العنوان، يصبح بإمكان المنشأة اتخاذ خطوة إضافية لتحديث وثائقها الرسمية.

واختتمت الهيئة توضيحها بالإشارة إلى آلية الحصول على الشهادة الضريبية المحدثة، حيث يمكن للمكلف تقديم طلب “إعادة طباعة الشهادة الضريبية” عبر التوجه إلى قسم “الضرائب غير المباشرة”، ومن ثم اختيار “ضريبة القيمة المضافة”، وصولاً إلى أيقونة “إعادة طباعة شهادة ضريبة القيمة المضافة”، ليتم بناءً على ذلك إصدار الشهادة بالبيانات الجديدة والمحدثة التي تم اعتمادها.