5 تنبيهات مهمة لتعزيز السلامة العامة خلال الأجواء الممطرة

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، خمسة تنبيهات مهمة لتعزيز السلامة العامة خلال الأجواء الممطرة، مؤكدة ضرورة توخي الحيطة والحذر للحد من المخاطر المحتملة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة إكس، أن الظروف الممطرة تستوجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية غير المغطاة، مع الحرص على استخدام المظلات أو ارتداء المعاطف الواقية لتجنب التعرض المباشر للمطر.

وشددت على أهمية ارتداء أحذية مريحة ومقاومة للماء تساعد على الثبات أثناء المشي، مع المشي ببطء والحفاظ على التوازن لتفادي الانزلاق، خاصة في الأماكن الزلقة.

وفيما يخص القيادة، دعت الوزارة إلى التقليل من السرعة وتشغيل المصابيح الأمامية، بما يسهم في تحسين الرؤية وتقليل احتمالات الحوادث خلال هطول الأمطار.