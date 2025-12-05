Icon

“الحياة الفطرية” يطلق 35 كائنًا فطريًّا بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية Icon 5 خطوات لإصدار سجل الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر Icon مصرع 22 وإصابة 16 شخصًا بانهيار مبنيين في المغرب Icon الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي Icon في يومها الدولي.. جبال نجران تجمع التنوع الجغرافي والثراء البيئي Icon ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة Icon ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا Icon وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض “واحة الأمن” Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ75 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon “تنمية الموارد البشرية” يوقع 3 اتفاقيات لدعم وتمكين أكثر من 2000 مواطن ومواطنة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

5 خطوات لإصدار سجل الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٦ مساءً
5 خطوات لإصدار سجل الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت منصة أبشر بالتفصيل، خطوات طلب إصدار سجل الأسرة إلكترونيًا عبر موقعها دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وأوضحت، منصة أبشر عبر حسابها في منصة (إكس)، أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين حديثي الزواج تتيح للمواطنين الحصول على هذه الخدمة، وبعد وإصدار الوثيقة يتم توصيلها إلى العنوان الوطني للمستفيد.

قد يهمّك أيضاً
لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين والمهتمين بالتقنية في قبة وزارة الداخلية

لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين والمهتمين بالتقنية في قبة وزارة...

طريقة الوصول إلى خدمة إصدار شهادة الوفاة عبر أبشر

طريقة الوصول إلى خدمة إصدار شهادة الوفاة عبر أبشر

5 خطوات لإصدار سجل الأسرة

وأضافت أن طريقة تنفيذ الخدمة، تشمل الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى موقع أبشر
  • اختيار خدماتي
  • ثم اختيار الأحوال المدنية
  • اختيار خدمات سجل الأسرة
  • ثم اختيار خدمة إصدار سجل الأسرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريقة الوصول إلى خدمة إصدار شهادة الوفاة عبر أبشر
السعودية اليوم

طريقة الوصول إلى خدمة إصدار شهادة الوفاة...

السعودية اليوم
لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين والمهتمين بالتقنية في قبة وزارة الداخلية
السعودية اليوم

لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين...

السعودية اليوم