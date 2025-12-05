5 خطوات لإصدار سجل الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

أوضحت منصة أبشر بالتفصيل، خطوات طلب إصدار سجل الأسرة إلكترونيًا عبر موقعها دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وأوضحت، منصة أبشر عبر حسابها في منصة (إكس)، أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين حديثي الزواج تتيح للمواطنين الحصول على هذه الخدمة، وبعد وإصدار الوثيقة يتم توصيلها إلى العنوان الوطني للمستفيد.

5 خطوات لإصدار سجل الأسرة

وأضافت أن طريقة تنفيذ الخدمة، تشمل الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع أبشر

اختيار خدماتي

ثم اختيار الأحوال المدنية

اختيار خدمات سجل الأسرة

ثم اختيار خدمة إصدار سجل الأسرة.