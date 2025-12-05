“الحياة الفطرية” يطلق 35 كائنًا فطريًّا بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية 5 خطوات لإصدار سجل الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر مصرع 22 وإصابة 16 شخصًا بانهيار مبنيين في المغرب الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي في يومها الدولي.. جبال نجران تجمع التنوع الجغرافي والثراء البيئي ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض “واحة الأمن” وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ75 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة “تنمية الموارد البشرية” يوقع 3 اتفاقيات لدعم وتمكين أكثر من 2000 مواطن ومواطنة
أوضحت منصة أبشر بالتفصيل، خطوات طلب إصدار سجل الأسرة إلكترونيًا عبر موقعها دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.
وأوضحت، منصة أبشر عبر حسابها في منصة (إكس)، أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين حديثي الزواج تتيح للمواطنين الحصول على هذه الخدمة، وبعد وإصدار الوثيقة يتم توصيلها إلى العنوان الوطني للمستفيد.
وأضافت أن طريقة تنفيذ الخدمة، تشمل الخطوات التالية:
بكل سهولة يمكن طلب إصدار سجل الأسرة إلكترونيًا عبر موقع #أبشر دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.#أسهل_أسرع #أبشر_بها_وأنت_بمكانك pic.twitter.com/prci3of2xS
— أبشر (@Absher) December 10, 2025