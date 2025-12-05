5 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بحمص وسط سوريا

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
قُتل خمسة أشخاص وأُصيب 21 آخرون بجروح اليوم، جراء انفجار داخل مسجد في محافظة حمص وسط سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية نجيب النعسان، إعلانه “مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 جراء الانفجار داخل مسجد في حي وادي الذهب بمحافظة حمص وسط سوريا، وذلك في حصيلة أولية”.
وتابعت الوكالة نقلًا عن مصدر أمني، أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار ناجم عن عبوات ناسفة مزروعة داخل المسجد.