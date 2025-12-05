5 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بحمص وسط سوريا

قُتل خمسة أشخاص وأُصيب 21 آخرون بجروح اليوم، جراء انفجار داخل مسجد في محافظة حمص وسط سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية نجيب النعسان، إعلانه “مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 جراء الانفجار داخل مسجد في حي وادي الذهب بمحافظة حمص وسط سوريا، وذلك في حصيلة أولية”.

وتابعت الوكالة نقلًا عن مصدر أمني، أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار ناجم عن عبوات ناسفة مزروعة داخل المسجد.