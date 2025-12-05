Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

5 قتلى في اشتباكات على الحدود بين أفغانستان وطاجكستان

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ مساءً
5 قتلى في اشتباكات على الحدود بين أفغانستان وطاجكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قتل خمسة أشخاص بينهم عنصران من حرس الحدود الطاجيكية اليوم، في اشتباكات مع مسلحين على الحدود مع أفغانستان.

وأفادت لجنة الأمن القومي الطاجيكية في بيان، أن ثلاثة أعضاء في منظمة إرهابية عبروا بشكل غير قانوني الحدود من جهة أفغانستان، متسللين إلى إقليم خاتلون الطاجيكي.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يوزّع 440 سلة غذائية في أفغانستان

سلمان للإغاثة يوزّع 440 سلة غذائية في أفغانستان

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد