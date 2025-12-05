5 قتلى في اشتباكات على الحدود بين أفغانستان وطاجكستان

قتل خمسة أشخاص بينهم عنصران من حرس الحدود الطاجيكية اليوم، في اشتباكات مع مسلحين على الحدود مع أفغانستان.

وأفادت لجنة الأمن القومي الطاجيكية في بيان، أن ثلاثة أعضاء في منظمة إرهابية عبروا بشكل غير قانوني الحدود من جهة أفغانستان، متسللين إلى إقليم خاتلون الطاجيكي.