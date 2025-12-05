5 مخاطر قاتلة لاستخدام الفحم والحطب داخل المنازل

شدد الدفاع المدني على ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة عند استخدام الفحم والحطب لأغراض التدفئة، وذلك في إطار جهوده المستمرة للحد من الحوادث المنزلية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة.

وأكد الدفاع المدني أهمية تهوية المكان بشكل مستمر عند إشعال الفحم أو الحطب، لتجنب حالات الاختناق الناتجة عن انبعاث الغازات الضارة، مشددًا على عدم إشعال الفحم والحطب داخل المنازل أو الأماكن المغلقة.

وقال إن من أبرز إجراءات السلامة إبعاد الأثاث والمواد القابلة للاحتراق عن مصادر النار، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بمواقد التدفئة، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سلامتهم.

كما أكد ضرورة إطفاء الفحم والحطب بشكل كامل عند الخروج من المنزل أو قبل النوم، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في الوقاية من الحرائق والحفاظ على الأرواح والممتلكات.