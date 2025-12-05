Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

5 مخاطر قاتلة لاستخدام الفحم والحطب داخل المنازل

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٢ مساءً
5 مخاطر قاتلة لاستخدام الفحم والحطب داخل المنازل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد الدفاع المدني على ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة عند استخدام الفحم والحطب لأغراض التدفئة، وذلك في إطار جهوده المستمرة للحد من الحوادث المنزلية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة.

وأكد الدفاع المدني أهمية تهوية المكان بشكل مستمر عند إشعال الفحم أو الحطب، لتجنب حالات الاختناق الناتجة عن انبعاث الغازات الضارة، مشددًا على عدم إشعال الفحم والحطب داخل المنازل أو الأماكن المغلقة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 4 مخالفين لتخزينهم الحطب المحلي وتحويله إلى فحم

ضبط 4 مخالفين لتخزينهم الحطب المحلي وتحويله إلى فحم

ضبط وإتلاف 180 ألف قطعة فحم مغشوش بمستودع مهجور في ضرما

ضبط وإتلاف 180 ألف قطعة فحم مغشوش بمستودع مهجور في ضرما

وقال إن من أبرز إجراءات السلامة إبعاد الأثاث والمواد القابلة للاحتراق عن مصادر النار، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بمواقد التدفئة، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سلامتهم.

كما أكد ضرورة إطفاء الفحم والحطب بشكل كامل عند الخروج من المنزل أو قبل النوم، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في الوقاية من الحرائق والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد