Icon

عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة Icon 10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة Icon موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر Icon متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر Icon إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات Icon اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية Icon “هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار Icon الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن Icon الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء منذ عام 1979 Icon الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في اليوم السادس

6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
المواطن - فريق التحرير

‎أقيمت اليوم ستة أشواط تأهيلية للهواة المحليين ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، أكبر تجمُّع للصقور في العالم، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة من 25 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير 2026، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.
‎ وشارك في أشواط اليوم السادس 219 صقرًا عبر ست فئات، وهي: جير بيور فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس، وجير تبع فرخ وقرناس، وجاءت الانطلاقة عبر شوط جير بيور فرخ، وفيه حقق سلطان الدوسري المركز الأول بالصقر (حضور)، وجاء عبدالرحمن المهيني في المركز الثاني عبر (عديم)، وحل فهد بن شوية بالصقر (مطلق) في المركز الثالث، وفي شوط فئة جير بيور قرناس، حقق محمد غانم الدوسري المركز الأول عبر الصقر (رمز)، وجاء حمد بن نفل المري في المركز الثاني بالصقر (فزاع)، وسعيد بطيحان المري في المركز الثالث بالصقر (ناموس).


‎ وفي الشوط الثالث لفئة جير شاهين فرخ، حقق حمد عبدالرحمن المري عبر الصقر (الزعيم) المركز الأول، وجاء نادر المطيري بالصقر (سكاي) في المركز الثاني، وحل سلطان الدوسري ثالثًا بصقره (ليل)، وفي شوط فئة جير شاهين قرناس، جاء مبارك القحطاني في المركز الأول عبر الصقر (منصور)، وحل وليد آل عفيص في المركز الثاني بالصقر (قناد)، وبدر الشمري في المركز الثالث بالصقر (شخييط).


‎ بعدها، انطلقت منافسات فئة جير تبع فرخ، وفيه حقق حاتم الخالدي المركز الأول عبر الصقر (خرمس)، وجاء عادل المطيري في المركز الثاني بالصقر (متروك)، وفيصل سالم المري في المركز الثالث بالصقر (J911)، وكان ختام منافسات اليوم السادس بشوط فئة جير تبع قرناس، حيث جاء عبدالله العجمي في المركز الأول بالصقر (تمام)، وحقق عبدالرزاق الذوادي المركز الثاني بالصقر (فوبيا)، وجاء محمد غانم الدوسري في المركز الثالث عبر الصقر (كروز).
‎ يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، يشهد إقامة 139 شوطًا، تقدم خلالها 1012 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال، ضمن مسابقتين رئيسيتين هما الملواح (الدعو 400 متر) والمزاين، وتستقطب مسابقة الملواح فئات الملاك والهواة والمحترفين والنخبة، بأشواط مخصصة للصقارين المحليين وأخرى للدوليين، فيما تركز مسابقة المزاين على جماليات الصقور وفق معايير دقيقة تستقطب صقارين من مختلف الدول.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد