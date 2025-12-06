6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

‎أقيمت اليوم ستة أشواط تأهيلية للهواة المحليين ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، أكبر تجمُّع للصقور في العالم، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة من 25 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير 2026، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.

‎ وشارك في أشواط اليوم السادس 219 صقرًا عبر ست فئات، وهي: جير بيور فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس، وجير تبع فرخ وقرناس، وجاءت الانطلاقة عبر شوط جير بيور فرخ، وفيه حقق سلطان الدوسري المركز الأول بالصقر (حضور)، وجاء عبدالرحمن المهيني في المركز الثاني عبر (عديم)، وحل فهد بن شوية بالصقر (مطلق) في المركز الثالث، وفي شوط فئة جير بيور قرناس، حقق محمد غانم الدوسري المركز الأول عبر الصقر (رمز)، وجاء حمد بن نفل المري في المركز الثاني بالصقر (فزاع)، وسعيد بطيحان المري في المركز الثالث بالصقر (ناموس).



‎ وفي الشوط الثالث لفئة جير شاهين فرخ، حقق حمد عبدالرحمن المري عبر الصقر (الزعيم) المركز الأول، وجاء نادر المطيري بالصقر (سكاي) في المركز الثاني، وحل سلطان الدوسري ثالثًا بصقره (ليل)، وفي شوط فئة جير شاهين قرناس، جاء مبارك القحطاني في المركز الأول عبر الصقر (منصور)، وحل وليد آل عفيص في المركز الثاني بالصقر (قناد)، وبدر الشمري في المركز الثالث بالصقر (شخييط).



‎ بعدها، انطلقت منافسات فئة جير تبع فرخ، وفيه حقق حاتم الخالدي المركز الأول عبر الصقر (خرمس)، وجاء عادل المطيري في المركز الثاني بالصقر (متروك)، وفيصل سالم المري في المركز الثالث بالصقر (J911)، وكان ختام منافسات اليوم السادس بشوط فئة جير تبع قرناس، حيث جاء عبدالله العجمي في المركز الأول بالصقر (تمام)، وحقق عبدالرزاق الذوادي المركز الثاني بالصقر (فوبيا)، وجاء محمد غانم الدوسري في المركز الثالث عبر الصقر (كروز).

‎ يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، يشهد إقامة 139 شوطًا، تقدم خلالها 1012 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال، ضمن مسابقتين رئيسيتين هما الملواح (الدعو 400 متر) والمزاين، وتستقطب مسابقة الملواح فئات الملاك والهواة والمحترفين والنخبة، بأشواط مخصصة للصقارين المحليين وأخرى للدوليين، فيما تركز مسابقة المزاين على جماليات الصقور وفق معايير دقيقة تستقطب صقارين من مختلف الدول.