آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية

أكد سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على برنامج تنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، أن ترحيب محافظ شبوة رئيس المجلس المحلي، الشيخ عوض الوزير بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر للقضية الجنوبية في الرياض، يُعد خطوة إيجابية تعكس توجه أبناء الجنوب نحو المسار الصحيح للحفاظ على عدالة قضيتهم.
وقال آل جابر، في تصريح نشره على حسابه في منصة إكس، إن الدعوة لعقد المؤتمر تأتي استجابة لطلب فخامة الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة القضية الجنوبية بشكل شامل بما يلبي تطلعات أبناء الجنوب ويعزز فرص التوصل إلى حلول عادلة ومتوافق عليها.
وأضاف آل جابر أن السعودية ترحب بمشاركة جميع القيادات الجنوبية التي تتخذ مواقف إيجابية تخدم قضيتها العادلة، مؤكدًا أن الرياض منفتحة على احتضان حوار جامع يسهم في توحيد الرؤى ودعم الاستقرار والسلام في اليمن.
وأوضح آل جابر أن دعم المملكة لهذا المسار يأتي في إطار حرصها المستمر على مساندة الجهود اليمنية الرامية إلى تحقيق التوافق الوطني ومعالجة القضايا الجوهرية عبر الحوار والتشاور.
— محمد ال جابر (@mohdsalj) January 3, 2026