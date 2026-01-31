Icon

أبشر تطلق خدمة استعراض بلاغات فقدان وتلف رخص البنادق الهوائية إلكترونيًا

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت منصة “أبشر” عن إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تمكّن المستفيدين من استعراض بلاغات فقدان أو تلف رخص البنادق الهوائية بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت أبشر، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد الاطلاع على كافة تفاصيل البلاغات المقدمة مسبقاً ومتابعة حالتها بشكل فوري، مما يغني عن ضرورة مراجعة المقار الأمنية أو الجهات المختصة، ويسهم في توفير الوقت والجهد.

وأكدت أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الخدمة تخضع للشروط والأحكام المعتمدة، بالإضافة إلى الرسوم والأجور المتعلقة بها وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

