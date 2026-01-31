أبشر تطلق خدمة استعراض بلاغات فقدان وتلف رخص البنادق الهوائية إلكترونيًا

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
أعلنت منصة “أبشر” عن إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تمكّن المستفيدين من استعراض بلاغات فقدان أو تلف رخص البنادق الهوائية بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت أبشر، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد الاطلاع على كافة تفاصيل البلاغات المقدمة مسبقاً ومتابعة حالتها بشكل فوري، مما يغني عن ضرورة مراجعة المقار الأمنية أو الجهات المختصة، ويسهم في توفير الوقت والجهد.
وأكدت أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الخدمة تخضع للشروط والأحكام المعتمدة، بالإضافة إلى الرسوم والأجور المتعلقة بها وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لهذا الشأن.