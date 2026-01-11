أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف

‎نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب أتربة مثارة تصاحبها رياح نشطة على مدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل والقريات وطبرجل بمنطقة الجوف يوم غد الاثنين.

‎وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر سكاكا و3 محافظات بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

‎وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ 09:00 صباحًا حتى الساعة الـ 05:00 مساء الاثنين.