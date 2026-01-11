أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟ التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب أتربة مثارة تصاحبها رياح نشطة على مدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل والقريات وطبرجل بمنطقة الجوف يوم غد الاثنين.
وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر سكاكا و3 محافظات بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ 09:00 صباحًا حتى الساعة الـ 05:00 مساء الاثنين.