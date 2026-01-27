أتربة مثارة على منطقة القصيم

وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من تأثّر منطقة القصيم بأتربة مُثارة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية من (3 – 5) كلم، وذلك على مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة، والرس، والمذنب، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، وعيون الجواء، وأبانات، والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والشماسية، ومركز الثامرية، والخبراء، والعمار، والفوارة.
وبيَّن المركز أن بداية الحالة -بمشيئة الله تعالى- عند الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.