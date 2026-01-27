أتربة مثارة على منطقة القصيم

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من تأثّر منطقة القصيم بأتربة مُثارة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية من (3 – 5) كلم، وذلك على مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة، والرس، والمذنب، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، وعيون الجواء، وأبانات، والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والشماسية، ومركز الثامرية، والخبراء، والعمار، والفوارة.

وبيَّن المركز أن بداية الحالة -بمشيئة الله تعالى- عند الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.