Icon

وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض Icon القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير Icon إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ Icon ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا Icon ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني Icon التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض Icon إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت Icon الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أتربة مثارة على منطقة القصيم

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
أتربة مثارة على منطقة القصيم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من تأثّر منطقة القصيم بأتربة مُثارة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية من (3 – 5) كلم، وذلك على مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة، والرس، والمذنب، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، وعيون الجواء، وأبانات، والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والشماسية، ومركز الثامرية، والخبراء، والعمار، والفوارة.

وبيَّن المركز أن بداية الحالة -بمشيئة الله تعالى- عند الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم

الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم

موجة البرد تدفع السكان لاستخدام الحطب المستورد للتدفئة بالقصيم

موجة البرد تدفع السكان لاستخدام الحطب المستورد للتدفئة بالقصيم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد