نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظتي الحناكية والمهد، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (من 3 إلى 5) كيلومترات، تصاحبها رياح نشطة.

وأوضح المركز أن بداية الحالة ستكون عند الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة عبر قنواته الرسمية.