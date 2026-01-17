Icon

أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظتي الحناكية والمهد، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (من 3 إلى 5) كيلومترات، تصاحبها رياح نشطة.

وأوضح المركز أن بداية الحالة ستكون عند الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة عبر قنواته الرسمية.

