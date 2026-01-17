نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ رسالة من السيسي إلى ترامب بشأن سد النهضة غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة لتفادي الحوادث.. المرور: علامات مناطق العمل تلزمكم بأقصى درجات الحذر ضبط 18054 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود سار تطرح منافسة لتصنيع 10 قطارات ركاب جديدة لشبكة الشمال رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة التأمينات: امتلاك السجل التجاري لا يؤهل لاستحقاق منفعة ساند منها إنترنت مجاني.. إطلاق خدمات جديدة في الحرمين الشريفين رمضان المقبل أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظتي الحناكية والمهد، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (من 3 إلى 5) كيلومترات، تصاحبها رياح نشطة.
وأوضح المركز أن بداية الحالة ستكون عند الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة عبر قنواته الرسمية.