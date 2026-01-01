أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق زاتكا تُحبط تهريب 24 مليون حبة مخدرة خلال 2025م الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان المحافظ الرقمية المعتمدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية إيداع الضمان الاجتماعي اليوم .. إليك خطوات الاستعلام عن المبلغ الدولار يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ 8 أعوام سابك تعتمد تحويل 110.9 مليار ريال الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة ألعاب نارية وأجراس.. كيف استقبل العالم 2026؟ توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة على تبوك وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.