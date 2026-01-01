أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة 

Icon

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة على تبوك وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏

