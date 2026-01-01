أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة 

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة على تبوك وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏