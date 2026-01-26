أتربة مثارة على منطقة نجران حتى الصباح 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

وأشار إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح الغد.