أتربة مثارة على منطقة نجران

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وثار حبونا ويدمة وخباش، وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم.

وبيّن أنَّ الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ11 مساءً.