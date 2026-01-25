أتربة وعواصف ترابية على شرورة حتى الصباح 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم بالإنذار الأحمر، من أتربة مثارة وعواصف ترابية على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية (1) كلم أو أقل.

وبيّن أنَّ الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 من صباح الغد.