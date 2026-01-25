أتربة وعواصف ترابية على شرورة حتى الصباح 

تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم بالإنذار الأحمر، من أتربة مثارة وعواصف ترابية على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية (1) كلم أو أقل.
وبيّن أنَّ الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 من صباح الغد.