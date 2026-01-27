أدوبي تدمج فوتوشوب وإكسبرس وأكروبات داخل شات جي بي تي

أعلنت شركة أدوبي عن دمج مزايا من تطبيقاتها الشهيرة فوتوشوب وإكسبريس وأكروبات، مباشرة داخل منصة شات جي بي تي، ما يسمح للمستخدمين بتنفيذ عمليات تحرير متقدمة للصور والملفات دون مغادرة نافذة الدردشة.

بات بإمكان المستخدمين الطلب من شات جي بي تي إجراء تعديلات احترافية باستخدام فوتوشوب، مثل:

أدوبي تدمج فوتوشوب وإكسبرس وأكروبات

– تعديل أجزاء محددة من الصورة.

– إزالة أو طمس الخلفية.

– ضبط السطوع والتباين والتعرّض للضوء.

– تطبيق تأثيرات متنوعة مع إمكانية التحكم بقوتها عبر شرائح تمرير.

وتمنح هذه الميزة المستخدم تجربة مشابهة لاستخدام فوتوشوب نفسه، ولكن بأسلوب حواري بسيط يعتمد على التعليمات النصية.

تصميمات جاهزة وحركات داخلية من إكسبريس

وبفضل التكامل مع إكسبريس أصبح بالإمكان طلب:

– استدعاء تصميمات موجودة مسبقاً.

– إنشاء محتوى بصري بقوالب جاهزة.

– تحريك العناصر داخل التصميم.

– تعديل الملفات الإبداعية مباشرة عبر شات جي بي تي.

– تحرير ملفات PDF بقدرات أكروبات.

الأمر لا يتوقف عند الصور؛ فتكامل أكروبات يتيح داخل شات جي بي تي:

– دمج ملفات PDF.

– تحرير النصوص والجداول.

– استخراج المحتوى.

– إجراء تعديلات كانت سابقاً تتطلب فتح التطبيق بشكل مباشر.

وعند الحاجة، يمكن للمستخدم الانتقال إلى التطبيقات الأصلية لاستكمال العمل أو الوصول لميزات غير متاحة داخل شات جي بي تي.