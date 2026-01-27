Icon

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة Icon وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي Icon انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon جامعة الفيصل تطلق “أيام المهنة” لربط الخريجين بسوق العمل Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض Icon وصول قافلة إغاثية سعودية إلى محافظة مأرب باليمن Icon نادي الصقور والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية يوقّعان اتفاقية لتنظيم برامج وفعاليات للصقارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تجربة تحرير متكاملة بضغطة واحدة

أدوبي تدمج فوتوشوب وإكسبرس وأكروبات داخل شات جي بي تي

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٢ مساءً
أدوبي تدمج فوتوشوب وإكسبرس وأكروبات داخل شات جي بي تي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أدوبي عن دمج مزايا من تطبيقاتها الشهيرة فوتوشوب وإكسبريس وأكروبات، مباشرة داخل منصة شات جي بي تي، ما يسمح للمستخدمين بتنفيذ عمليات تحرير متقدمة للصور والملفات دون مغادرة نافذة الدردشة.

بات بإمكان المستخدمين الطلب من شات جي بي تي إجراء تعديلات احترافية باستخدام فوتوشوب، مثل:

قد يهمّك أيضاً
أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو

أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو

الأمن السيبراني يحذر من أدوبي ومايكروسوفت

الأمن السيبراني يحذر من أدوبي ومايكروسوفت

أدوبي تدمج فوتوشوب وإكسبرس وأكروبات

– تعديل أجزاء محددة من الصورة.

– إزالة أو طمس الخلفية.

– ضبط السطوع والتباين والتعرّض للضوء.

– تطبيق تأثيرات متنوعة مع إمكانية التحكم بقوتها عبر شرائح تمرير.

وتمنح هذه الميزة المستخدم تجربة مشابهة لاستخدام فوتوشوب نفسه، ولكن بأسلوب حواري بسيط يعتمد على التعليمات النصية.

تصميمات جاهزة وحركات داخلية من إكسبريس
وبفضل التكامل مع إكسبريس أصبح بالإمكان طلب:

– استدعاء تصميمات موجودة مسبقاً.

– إنشاء محتوى بصري بقوالب جاهزة.

– تحريك العناصر داخل التصميم.

– تعديل الملفات الإبداعية مباشرة عبر شات جي بي تي.

– تحرير ملفات PDF بقدرات أكروبات.

الأمر لا يتوقف عند الصور؛ فتكامل أكروبات يتيح داخل شات جي بي تي:

– دمج ملفات PDF.

– تحرير النصوص والجداول.

– استخراج المحتوى.

– إجراء تعديلات كانت سابقاً تتطلب فتح التطبيق بشكل مباشر.

وعند الحاجة، يمكن للمستخدم الانتقال إلى التطبيقات الأصلية لاستكمال العمل أو الوصول لميزات غير متاحة داخل شات جي بي تي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد