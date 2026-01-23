أسعار الذهب تتجاوز حاجز 4900 دولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزةً حاجز 4900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخها.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية إلى ذروة قياسية عند 4904.66 دولارات للأوقية بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.2% لتبلغ 4896.2 دولارًا للأوقية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.5% لتصل إلى 96.45 دولارًا، كما قفز البلاتين في المعاملات الفورية بنحو 4% ليصل إلى 2580.1 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.9% ليبلغ 1892.55 دولارًا.