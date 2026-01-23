Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار الذهب تتجاوز حاجز 4900 دولار

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
أسعار الذهب تتجاوز حاجز 4900 دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزةً حاجز 4900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخها.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية إلى ذروة قياسية عند 4904.66 دولارات للأوقية بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.2% لتبلغ 4896.2 دولارًا للأوقية.

قد يهمّك أيضاً
سعر الذهب يتراجع عالميًا

سعر الذهب يتراجع عالميًا

الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي

الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.5% لتصل إلى 96.45 دولارًا، كما قفز البلاتين في المعاملات الفورية بنحو 4% ليصل إلى 2580.1 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.9% ليبلغ 1892.55 دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد