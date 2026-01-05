Icon

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى مصر Icon توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض Icon سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال Icon الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية Icon نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن Icon الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة Icon سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء Icon عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة

أسعار الذهب تصعد بأكثر من 1%

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
أسعار الذهب تصعد بأكثر من 1%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع ​الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم، وارتفعت المعادن الثمينة الأخرى، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب على ​أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% ليصل إلى 4395.35 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.8% لتصل إلى 4405.40 دولارات.

قد يهمّك أيضاً
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. انخفاض طفيف

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. انخفاض طفيف

انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 75.86 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5% عند 2175.​15 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1645.0 دولارًا للأوقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الذهب يرتفع قليلًا والمعادن النفيسة تستهل العام الجديد على زيادات
السوق

الذهب يرتفع قليلًا والمعادن النفيسة تستهل العام...

السوق
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. انخفاض طفيف
السوق

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. انخفاض...

السوق
السوق

انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

السوق
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن
السوق

الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ...

السوق
انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية
السوق

انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية

السوق
الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء منذ عام 1979
السوق

الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء...

السوق