أسعار الذهب تصعد بأكثر من 1%

ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم، وارتفعت المعادن الثمينة الأخرى، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% ليصل إلى 4395.35 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.8% لتصل إلى 4405.40 دولارات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 75.86 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5% عند 2175.15 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1645.0 دولارًا للأوقية.