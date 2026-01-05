أكاديمية سدايا تعلن فتح باب التسجيل في معسكر الحوسبة الكميّة

أعلنت أكاديمية سدايا فتح باب التسجيل في معسكر الحوسبة الكمية، الذي سيقام خلال الفترة من 11 حتى 15 يناير 2026م، بواقع 5 ساعات تدريبية يوميًا على مدى خمسة أيام، وذلك بتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويستهدف المختصين في علوم الحاسب الآلي والتخصصات ذات العلاقة.

ويهدف المعسكر إلى تمكين المشاركين من استيعاب المبادئ الفيزيائية والرياضية، التي تقوم عليها الحوسبة الكمية، والتعرّف على مجالات استخدامها وأثرها المتوقع في أمن المعلومات والتقنيات المتقدمة، إضافةً إلى إعدادهم لاستخدام أدوات ومنصات الحوسبة الكمية الحديثة لبناء قدرات المتدربين لتطوير حلول كمية مستقبلية.

ويركّز المعسكر على تزويد المشاركين بالأسس النظرية والعملية للحوسبة الكمية، والتعريف بتطبيقاتها في تصميم وبناء وتشغيل الخوارزميات الكمية، باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة، مثل (Qiskit) و (CUDA-Q).

ويأتي تنظيم المعسكر بالتعاون بين “سدايا” وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ضمن الجهود الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وبناء القدرات التقنية المتقدمة في مجالات التقنيات العميقة والناشئة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري ودعم الاقتصاد المعرفي.

ويمكن للراغبين في التسجيل الذي يستمر حتى 6 يناير 2026م زيارة الرابط التالي: https://athkax.sdaia.gov.sa/events/introduction-to-quantum-computing.