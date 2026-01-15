Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة Icon ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف Icon “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام  Icon موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات Icon إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا Icon الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية Icon حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للفصل الدراسي الثاني

أكاديمية غرفة جازان تفتح باب القبول في برامج الدبلوم المسائي

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ مساءً
أكاديمية غرفة جازان تفتح باب القبول في برامج الدبلوم المسائي
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أكاديمية غرفة جازان، بالتعاون مع جامعة أم القرى، فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلوم (المدفوع) للفصل الدراسي الثاني من عام 1447هـ، ضمن برامج التطوير المهني والدورات التطبيقية التي تُقدَّم خلال الفترة المسائية.

وأوضحت الغرفة أن هذه البرامج تهدف إلى صقل القدرات العملية وتنمية المهارات المهنية للمتدربين، وتأهيلهم لدخول سوق العمل باحترافية، مشيرةً إلى أن التقديم متاح حتى يوم السبت 17 يناير الجاري على برامج “إدارة الحشود”، و”الإدارة المكتبية”، و”الموارد البشرية”.

وبيّنت الأكاديمية أن نتائج الترشيح ستُعلن في الفترة من الاثنين 19 يناير وحتى الأربعاء 21 يناير 2026م، مؤكدةً أن هذه البرامج تمثل جزءًا من جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة الوطنية ورفع جاهزية الكوادر المهنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، داعيةً الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج والتقديم عبر بوابة التسجيل الخاصة بالأكاديمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد