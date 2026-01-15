أكاديمية غرفة جازان تفتح باب القبول في برامج الدبلوم المسائي

أعلنت أكاديمية غرفة جازان، بالتعاون مع جامعة أم القرى، فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلوم (المدفوع) للفصل الدراسي الثاني من عام 1447هـ، ضمن برامج التطوير المهني والدورات التطبيقية التي تُقدَّم خلال الفترة المسائية.

وأوضحت الغرفة أن هذه البرامج تهدف إلى صقل القدرات العملية وتنمية المهارات المهنية للمتدربين، وتأهيلهم لدخول سوق العمل باحترافية، مشيرةً إلى أن التقديم متاح حتى يوم السبت 17 يناير الجاري على برامج “إدارة الحشود”، و”الإدارة المكتبية”، و”الموارد البشرية”.

وبيّنت الأكاديمية أن نتائج الترشيح ستُعلن في الفترة من الاثنين 19 يناير وحتى الأربعاء 21 يناير 2026م، مؤكدةً أن هذه البرامج تمثل جزءًا من جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة الوطنية ورفع جاهزية الكوادر المهنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، داعيةً الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج والتقديم عبر بوابة التسجيل الخاصة بالأكاديمية.