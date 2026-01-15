أكاديمية غرفة جازان تفتح باب القبول في برامج الدبلوم المسائي

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
أعلنت أكاديمية غرفة جازان، بالتعاون مع جامعة أم القرى، فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلوم (المدفوع) للفصل الدراسي الثاني من عام 1447هـ، ضمن برامج التطوير المهني والدورات التطبيقية التي تُقدَّم خلال الفترة المسائية.
وأوضحت الغرفة أن هذه البرامج تهدف إلى صقل القدرات العملية وتنمية المهارات المهنية للمتدربين، وتأهيلهم لدخول سوق العمل باحترافية، مشيرةً إلى أن التقديم متاح حتى يوم السبت 17 يناير الجاري على برامج “إدارة الحشود”، و”الإدارة المكتبية”، و”الموارد البشرية”.
وبيّنت الأكاديمية أن نتائج الترشيح ستُعلن في الفترة من الاثنين 19 يناير وحتى الأربعاء 21 يناير 2026م، مؤكدةً أن هذه البرامج تمثل جزءًا من جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة الوطنية ورفع جاهزية الكوادر المهنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، داعيةً الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج والتقديم عبر بوابة التسجيل الخاصة بالأكاديمية.