أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م

شهد مسجد ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة خلال عام 2025م تنفيذ حزمة من الأعمال التطويرية والتجهيزات الخدمية والتنظيمية، أسهمت في خدمة أكثر من (15) مليون زائر، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وشملت منظومة التجهيزات الخدمية تجهيز أكثر من (100) منصة لسقيا الماء في الساحات، وتطوير منظومة الإضاءة عبر (7) آلاف وحدة إنارة، وتحسين الأنظمة الصوتية باستخدام (190) سماعة ومكبّر صوت بتقنيات حديثة، إضافةً إلى تطوير وتأهيل أكثر من (1300) دورة مياه ونقطة وضوء، وذلك ضمن خطط تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمرتادي المسجد، بما يواكب كثافة الإقبال ويعزز جاهزية المرافق.

وشملت التجهيزات تطوير منظومة الإرشاد والتوجيه عبر تركيب أكثر من (30) لوحة إرشادية، إلى جانب تجهيز أكثر من (2400) متر مربع من السجاد المخصص للصلاة، وتأهيل ما يزيد على (12) ألف متر مربع من الرخام والبورسلان للأرضيات والساحات.

وتضمنت الأعمال كذلك تركيب أكثر من (40) مروحة لتحسين الأجواء، وتنفيذ ما يزيد على (50) عمود إنارة لتعزيز الإضاءة في الساحات، إلى جانب تهيئة أكثر من (480) موقفًا مخصصًا للحافلات، بما يسهم في تنظيم الحركة وتسهيل وصول الزوار.

ويُذكر أن المسجد شهد تحسينًا لمنظومة الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن، شمل أنسنة الساحات والمرافق، وتعزيز جاهزية الخدمات التنظيمية والتشغيلية، وأسهم في رفع كفاءة الاستقبال، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمسجد أكثر من (15) ألف مصلٍّ، وتحسين تجربة الزوار، وذلك ضمن مهام هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في الإشراف على مسجد ميقات ذي الحليفة، وبالعمل التشاركي مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وجميع الجهات ذات العلاقة، لوضع خطط التطوير والتحسين، وإعادة تأهيل مرافق المسجد، بما يضمن تقديم خدمات تنظيمية متكاملة لضيوف الرحمن. وتأتي هذه الجهود متسقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.

