أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي

واصلت حلقات المسجد النبوي الشريف خلال عام 2025م تقديم برامجها التعليمية عن بُعد، مستفيدة من التقنيات الحديثة في إيصال تعليم القرآن الكريم، والمتون العلمية، والسنة النبوية إلى طلاب وطالبات من مختلف دول العالم.
وسجّلت برامج التعليم عن بُعد التحاق أكثر من (940) ألف طالب وطالبة من أنحاء العالم، وبلغ عدد الملتحقين من قارة آسيا أكثر من (500) ألف طالب وطالبة، فيما تجاوز عدد المستفيدين من قارة أفريقيا (400) ألف طالب وطالبة.
وشهدت القارة الأوروبية مشاركة أكثر من (24) ألف طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الملتحقين من قارة أمريكا أكثر من (10.7) آلاف طالب وطالبة، إضافة إلى (793) طالبًا وطالبة من قارة أستراليا.
وتأتي هذه البرامج امتدادًا لجهود حلقات المسجد النبوي الشريف في نشر تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعزيز رسالتها العالمية في خدمة طلاب العلم، إلى جانب ما تحقق من منجزات تعليمية شاملة أسهمت في إيصال العلم الشرعي إلى مئات الآلاف من المستفيدين داخل المملكة وخارجها.