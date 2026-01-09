ألفابت تتجاوز آبل وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف إنفيديا

سجّل مطلع يناير 2026 تغيّرًا لافتًا في ترتيب أكبر شركات التكنولوجيا من حيث القيمة السوقية، بعدما تجاوزت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، شركة آبل لتحتل المركز الثاني عالميًا، خلف إنفيديا التي واصلت تصدّرها.

وذكرت تقارير مالية أن هذا التحوّل تحقق في 8 يناير 2026، في أول مرة منذ عام 2019 تتقدم فيها ألفابت على آبل من حيث القيمة السوقية.

وبحسب بيانات تتبع القيم السوقية، تراوحت قيمة ألفابت آنذاك بين نحو 3.9 و4.0 تريليونات دولار، مقابل ما بين 3.8 و3.85 تريليونات دولار لآبل، فيما حافظت إنفيديا على الصدارة بقيمة تقارب 4.5 تريليونات دولار.

ويأتي هذا التباين وسط اهتمام متزايد من المستثمرين بقدرة ألفابت على الاستفادة من موجة الذكاء الاصطناعي، مقابل ضغوط تعرّض لها سهم آبل خلال الفترة نفسها، مع الإشارة إلى أن القيم السوقية تتغير لحظيًا تبعًا لحركة التداول وأسعار الإغلاق بين مزوّدي البيانات.