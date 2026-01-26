أمانة الرياض تتخذ الإجراءات بحق 5 مخالفين رُصدوا عبر أنظمة الرقابة الذكية في الحدائق 

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري
رصدت أمانة منطقة الرياض خمسة مخالفين لضوابط سلوكيات مستخدمي الحدائق والأماكن العامة، بعد ضبطهم داخل نطاق قطاع الوسط – وحدة البطحاء، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم بعد ثبوت مخالفاتهم عبر نظام الرقابة الذكية في حدائق الرياض، ضمن أعمال المتابعة التقنية الهادفة إلى تعزيز سلامة المرتادين، والحفاظ على المرافق.
وأوضحت الأمانة أن هذه السلوكيات تؤثر في تجربة الزوار داخل الحدائق، وتتطلب متابعة مستمرة لضمان بيئة آمنة ومهيأة للاستخدام اليومي من قبل العائلات ومختلف فئات المجتمع.
وأكدت استمرار تفعيل أنظمة الرقابة الذكية، إلى جانب الجولات الميدانية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالسلوكيات الإيجابية، والمحافظة على المرافق العامة، وتعزيز الاستفادة من المساحات المفتوحة داخل المدينة.
وتأتي هذه الجهود في إطار دور الأمانة في دعم التنمية الحضرية، والارتقاء بجودة الحياة، وتوفير بيئات حضرية منظمة تسهم في بناء مجتمع نابض بالحياة، انسجامًا مع رؤيتها لمدينة مزدهرة ومستدامة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.