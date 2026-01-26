Icon

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض Icon سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق Icon 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم Icon موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي Icon التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل Icon الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود Icon النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن Icon تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال Icon حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط Icon إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة الرياض تتخذ الإجراءات بحق 5 مخالفين رُصدوا عبر أنظمة الرقابة الذكية في الحدائق 

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٠ مساءً
أمانة الرياض تتخذ الإجراءات بحق 5 مخالفين رُصدوا عبر أنظمة الرقابة الذكية في الحدائق 
المواطن - واس

رصدت أمانة منطقة الرياض خمسة مخالفين لضوابط سلوكيات مستخدمي الحدائق والأماكن العامة، بعد ضبطهم داخل نطاق قطاع الوسط – وحدة البطحاء، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم بعد ثبوت مخالفاتهم عبر نظام الرقابة الذكية في حدائق الرياض، ضمن أعمال المتابعة التقنية الهادفة إلى تعزيز سلامة المرتادين، والحفاظ على المرافق.

وأوضحت الأمانة أن هذه السلوكيات تؤثر في تجربة الزوار داخل الحدائق، وتتطلب متابعة مستمرة لضمان بيئة آمنة ومهيأة للاستخدام اليومي من قبل العائلات ومختلف فئات المجتمع.
وأكدت استمرار تفعيل أنظمة الرقابة الذكية، إلى جانب الجولات الميدانية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالسلوكيات الإيجابية، والمحافظة على المرافق العامة، وتعزيز الاستفادة من المساحات المفتوحة داخل المدينة.

وتأتي هذه الجهود في إطار دور الأمانة في دعم التنمية الحضرية، والارتقاء بجودة الحياة، وتوفير بيئات حضرية منظمة تسهم في بناء مجتمع نابض بالحياة، انسجامًا مع رؤيتها لمدينة مزدهرة ومستدامة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد