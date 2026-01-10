أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن ليالي الدرعية.. أعمال فنية معاصرة تستلهم العرضة النجدية وإرث القوافل شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة الحَجُون المكية.. عمق تاريخي يجاور الحرم ويختزن ذاكرة المكان بدء أعمال السجل العقاري في 3 أحياء بمنطقة مكة المكرمة
أطلقت أمانة منطقة الرياض، مبادرتها السنوية الشتوية “كشتة” في 46 وجهة في محافظات المنطقة ومراكزها ضمن برنامج فعاليات موسمية تقدم تجربة عائلية متكاملة تجمع بين الترفيه والأنشطة المجتمعية في أجواء شتوية مفتوحة.
وتتضمن مبادرة “كشتة” باقة متنوعة من الفعاليات تشمل برامج ترفيهية شتوية، وجلسات تراثية، وخيم الضيافة، وركن الطفل، ومنصات للهواة، وركن التصوير، إضافة إلى مسابقات شبابية، بما يعزز حضور الفعاليات في المواقع المفتوحة ويمنح الزوار تجربة موسمية متجددة.
وتهدف الأمانة من خلال توزيع الفعاليات على عدد واسع من الوجهات إلى توسيع نطاق الوصول المجتمعي، ودعم الأنشطة المحلية، وتحفيز التفاعل الأسري في مختلف محافظات ومراكز منطقة الرياض، بما يعكس توجهات التطوير الحضري المرتكزة على الإنسان وجودة الحياة.
وتأتي المبادرة ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تنظيم الفعاليات ذات البعد الاجتماعي والترفيهي، بما يسهم في تنشيط المواقع العامة، وتعزيز التواصل، وخلق تجارب موسمية ترتبط بالهوية المحلية، وللتعرف على وجهات “كشتة” زيارة الرابط: (https://qr.scan.page/uploads/pdf/wNpQ9o_7d3e74e24ada20af.pdf).
كما تنسجم المبادرة مع رؤية أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى الارتقاء بالمدينة وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، عبر توفير فعاليات نوعية تدعم جودة الحياة، وتبني شراكات فعالة نحو مجتمع نابض بالحياة.