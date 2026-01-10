أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة

أطلقت أمانة منطقة الرياض، مبادرتها السنوية الشتوية “كشتة” في 46 وجهة في محافظات المنطقة ومراكزها ضمن برنامج فعاليات موسمية تقدم تجربة عائلية متكاملة تجمع بين الترفيه والأنشطة المجتمعية في أجواء شتوية مفتوحة.

وتتضمن مبادرة “كشتة” باقة متنوعة من الفعاليات تشمل برامج ترفيهية شتوية، وجلسات تراثية، وخيم الضيافة، وركن الطفل، ومنصات للهواة، وركن التصوير، إضافة إلى مسابقات شبابية، بما يعزز حضور الفعاليات في المواقع المفتوحة ويمنح الزوار تجربة موسمية متجددة.

أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة

وتهدف الأمانة من خلال توزيع الفعاليات على عدد واسع من الوجهات إلى توسيع نطاق الوصول المجتمعي، ودعم الأنشطة المحلية، وتحفيز التفاعل الأسري في مختلف محافظات ومراكز منطقة الرياض، بما يعكس توجهات التطوير الحضري المرتكزة على الإنسان وجودة الحياة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تنظيم الفعاليات ذات البعد الاجتماعي والترفيهي، بما يسهم في تنشيط المواقع العامة، وتعزيز التواصل، وخلق تجارب موسمية ترتبط بالهوية المحلية، وللتعرف على وجهات “كشتة” زيارة الرابط: (https://qr.scan.page/uploads/pdf/wNpQ9o_7d3e74e24ada20af.pdf).

كما تنسجم المبادرة مع رؤية أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى الارتقاء بالمدينة وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، عبر توفير فعاليات نوعية تدعم جودة الحياة، وتبني شراكات فعالة نحو مجتمع نابض بالحياة.