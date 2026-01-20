أمانة الرياض تعلن عن مشروع إنشاء حديقتين شرق العاصمة وجنوبها

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن مشروع إنشاء حديقتين كبرى بمساحات تصل إلى 317.200 متر مربع شرق العاصمة وجنوبها.

ويشمل المشروع إنشاء حديقة الجزيرة شرق مدينة الرياض بمساحة تبلغ 147.700 متر مربع، وحديقة الدار البيضاء الواقعة جنوب العاصمة بمساحة 169.500 متر مربع، إذ يخدم المشروع نطاقًا سكانيًا واسعًا، إذ تغطي حديقة الجزيرة أكثر من 600,000 ساكن، فيما تخدم حديقة الدار البيضاء ما يزيد على 795,000 ساكن ضمن نطاقها الجغرافي، بما يعزز القرب المكاني وسهولة الوصول.

وتتسم الحديقتان بتنوع مرافقهما ومكوناتهما، حيث تشملان مجموعة من المطاعم والمقاهي، وملعب جولف، وملاعب رياضية متعددة الاستخدام، ومناطق ألعاب مائية، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، إضافة إلى مسارات رياضية، وحدائق داخلية متنوعة، ومسرح ومناطق مهيأة لإقامة الفعاليات، إلى جانب وادٍ ممتد يشكل عنصرًا بصريًا ووظيفيًا في قلب الحديقة، كما تتضمن حديقة الدار البيضاء محطة مترو تسهم في تعزيز سهولة الوصول، وربط الحديقة بشبكة النقل العام في مدينة الرياض.



ويأتي الإعلان عن المشروع ضمن توجه يواكب تطور المدينة ويعزز تكامل المساحات العامة مع احتياجات السكان اليومية ويعيد صياغة دور الحدائق لتكون جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية للسكان، ومكونًا فاعلًا في تكوين المدينة.

كما تستهدف إبراز تطور مفهوم الحدائق داخل مدينة الرياض، عبر الانتقال إلى جيل جديد من المساحات العامة المصممة بوصفها وجهات حضرية متكاملة، تعزز تجربة المساحات الخضراء، وتدعم أنماط الحياة الصحية، وتوفر بيئات مفتوحة للاستخدام اليومي ضمن إطار حضري منسجم مع المدينة وسكانها.

وتعد الحدائق المعلن عنها ضمن المشاريع النوعية التي تعزز حضور المساحات العامة داخل العاصمة، من خلال توفير وجهات حضرية جاذبة بمكونات متنوعة تراعي البيئة المحيطة، وتقديم مساحات خضراء عامة بأفكار مبتكرة موزعة جغرافيًا داخل مدينة الرياض، بما يحقق تنوعًا مكانيًا يخدم العاصمة، ويعزز دور المساحات العامة كعنصر فاعل في النسيج الحضري.

وتعكس هذه المشاريع مفهومًا متقدمًا لتطوير الحدائق داخل العاصمة، عبر تقديم تجارب متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من السكان، وتسهم في رفع جودة الحياة من خلال توفير بيئات ترفيهية ورياضية وثقافية متكاملة.

يذكر أن تنفيذ حدائق كبرى في الرياض هو امتداد لجهود أمانة منطقة الرياض في تطوير المشاريع النوعية، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ورفع جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويجسد رؤية الأمانة في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.