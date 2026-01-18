Icon

أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٤ مساءً
المواطن - واس

افتتحت أمانة منطقة الرياض بشكل كلي جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة، ضمن مشاريع تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة الحركة المرورية جنوب العاصمة.

وتضمّن المشروع تنفيذ جسر بطول 170 مترًا وعرض 15 مترًا، يشتمل على 4 مسارات مرورية، إضافة إلى تطوير طريق الحائر لتحسين الحركة المرورية، وتنفيذ طريق فرعي من حي الغنامية يربط السكان بطريق الحائر ويمر عبر الجسر، بما يعزز سهولة التنقل والربط بين الأحياء المجاورة.

ويسهم المشروع في رفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين انسيابية الحركة، وتقليل نقاط التعارض المروري، إلى جانب ضمان منع تأثير ارتفاع مياه وادي حنيفة على حركة المركبات على الجسر، بما يدعم استمرارية الحركة على الطريق.

ويتزامن افتتاح هذا الجسر مع تشغيل جسر حي الغنامية، بما يعزز الربط المروري مع جسر طريق الحائر، ويدعم تكامل الحركة على هذا المحور.

وتأتي هذه الأعمال ضمن توجه أمانة منطقة الرياض لتطوير شبكات الطرق بما يدعم التنمية الحضرية ويرفع جودة الحياة، انسجامًا مع رؤيتها أمانة رائدة لرياضٍ مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في الارتقاء بالرياض عبر تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة وبناء شراكات فعالة نحو مجتمع نابض بالحياة.

