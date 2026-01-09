أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة

باشرت أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ خطة استباقية للتعامل مع الحالات المطرية المتوقعة على مكة المكرمة، تزامنًا مع التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وشملت الخطة تجهيز فرق ميدانية متكاملة، مدعومة بالآليات والمعدات اللازمة، تحسبًا لهطول الأمطار، وفرق متخصصة لمتابعة جاهزية وسلامة شبكات تصريف مياه الأمطار.

وتواصل الأمانة إصدار الإرشادات والتعليمات التوعوية الهادفة إلى تعزيز سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال فترة التقلبات الجوية.