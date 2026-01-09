Icon

أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق  Icon زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال باكستان Icon وزارة الداخلية تنعى الفريق أول سعيد القحطاني Icon ريال مدريد يفوز على أتلتيكو ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني Icon أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية Icon وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية بجازان ويدشّن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف Icon الأخضر تحت 23 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة الأردن في كأس آسيا Icon بدء أعمال صيانة جسر طريق الأمير محمد بن فهد بالظهران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

باشرت أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ خطة استباقية للتعامل مع الحالات المطرية المتوقعة على مكة المكرمة، تزامنًا مع التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وشملت الخطة تجهيز فرق ميدانية متكاملة، مدعومة بالآليات والمعدات اللازمة، تحسبًا لهطول الأمطار، وفرق متخصصة لمتابعة جاهزية وسلامة شبكات تصريف مياه الأمطار.

قد يهمّك أيضاً
الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي

الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي

ذاكرة مكة المكرمة.. المباني الأثرية تروي سيرة المكان والإنسان

ذاكرة مكة المكرمة.. المباني الأثرية تروي سيرة المكان والإنسان

وتواصل الأمانة إصدار الإرشادات والتعليمات التوعوية الهادفة إلى تعزيز سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال فترة التقلبات الجوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي
السعودية اليوم

الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة...

السعودية اليوم