أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال باكستان وزارة الداخلية تنعى الفريق أول سعيد القحطاني ريال مدريد يفوز على أتلتيكو ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية بجازان ويدشّن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف الأخضر تحت 23 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة الأردن في كأس آسيا بدء أعمال صيانة جسر طريق الأمير محمد بن فهد بالظهران
باشرت أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ خطة استباقية للتعامل مع الحالات المطرية المتوقعة على مكة المكرمة، تزامنًا مع التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.
وشملت الخطة تجهيز فرق ميدانية متكاملة، مدعومة بالآليات والمعدات اللازمة، تحسبًا لهطول الأمطار، وفرق متخصصة لمتابعة جاهزية وسلامة شبكات تصريف مياه الأمطار.
وتواصل الأمانة إصدار الإرشادات والتعليمات التوعوية الهادفة إلى تعزيز سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال فترة التقلبات الجوية.