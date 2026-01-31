Icon

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة Icon ضبط مفحط الرياض Icon القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض Icon المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 Icon جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية Icon في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال Icon السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 Icon ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية لدعم القطاعين الصناعي والتجاري

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٤ مساءً
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية لدعم القطاعين الصناعي والتجاري
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصتين استثماريتين لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمّع سكن عمّال ومبنى متعدد الاستخدامات، وذلك في إطار تعزيز بيئة الأعمال وتهيئة الإمكانيات اللازمة لدعم نمو القطاعين الصناعي والتجاري بالمنطقة.

وتشمل الفرصة الأولى إنشاء وتشغيل وصيانة مجمّع سكن عمّال عند تقاطع طريق بشير بن عتيك مع طريق عبدالله بن قيس الصباحي بحي الصناعية؛ بهدف توفير حلول سكنية آمنة ومنظمة بالقرب من المصانع والمنشآت التشغيلية، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية للعاملين، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان استمرارية الأنشطة الإنتاجية للشركات والمصانع والمستودعات.

قد يهمّك أيضاً
أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع فندقية وتجارية

أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع فندقية وتجارية

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمشروع التليفريك بحي الشهداء

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمشروع التليفريك بحي الشهداء

سكن عمّال

وبيّنت الأمانة أن النشاط الاستثماري للفرصة الأولى «سكن عمّال»، ويحمل رقم الفرصة (01-25-003001-94001)، على مساحة تبلغ نحو 208,951.39 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مدة العقد 25 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 30 شهرًا.

كما تشمل الفرصة الثانية إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى متعدد الاستخدامات (تجاري، إداري، فندقي) على تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع طريق العباس بن عبادة بحي القصواء، في موقع إستراتيجي يشهد نشاطًا تجاريًا متواصلًا، ويضم ممشى نشطًا ومجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر، مما يجعله وجهة جاذبة على مدار اليوم ضمن بيئة متكاملة تعزز النمو وتحقق عوائد استثمارية مستدامة.

وأوضحت الأمانة أن النشاط الاستثماري للفرصة الثانية «مبنى متعدد الاستخدامات»، ويحمل رقم الفرصة (01-25-003001-83001)، على مساحة تبلغ نحو 6,803.59 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مدة العقد 25 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 30 شهرًا.

ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية والتقدم لها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص».

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد