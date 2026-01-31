أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية لدعم القطاعين الصناعي والتجاري

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصتين استثماريتين لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمّع سكن عمّال ومبنى متعدد الاستخدامات، وذلك في إطار تعزيز بيئة الأعمال وتهيئة الإمكانيات اللازمة لدعم نمو القطاعين الصناعي والتجاري بالمنطقة.

وتشمل الفرصة الأولى إنشاء وتشغيل وصيانة مجمّع سكن عمّال عند تقاطع طريق بشير بن عتيك مع طريق عبدالله بن قيس الصباحي بحي الصناعية؛ بهدف توفير حلول سكنية آمنة ومنظمة بالقرب من المصانع والمنشآت التشغيلية، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية للعاملين، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان استمرارية الأنشطة الإنتاجية للشركات والمصانع والمستودعات.

سكن عمّال

وبيّنت الأمانة أن النشاط الاستثماري للفرصة الأولى «سكن عمّال»، ويحمل رقم الفرصة (01-25-003001-94001)، على مساحة تبلغ نحو 208,951.39 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مدة العقد 25 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 30 شهرًا.

كما تشمل الفرصة الثانية إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى متعدد الاستخدامات (تجاري، إداري، فندقي) على تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع طريق العباس بن عبادة بحي القصواء، في موقع إستراتيجي يشهد نشاطًا تجاريًا متواصلًا، ويضم ممشى نشطًا ومجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر، مما يجعله وجهة جاذبة على مدار اليوم ضمن بيئة متكاملة تعزز النمو وتحقق عوائد استثمارية مستدامة.

وأوضحت الأمانة أن النشاط الاستثماري للفرصة الثانية «مبنى متعدد الاستخدامات»، ويحمل رقم الفرصة (01-25-003001-83001)، على مساحة تبلغ نحو 6,803.59 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مدة العقد 25 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 30 شهرًا.

ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية والتقدم لها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص».