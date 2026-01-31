أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية لدعم القطاعين الصناعي والتجاري

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصتين استثماريتين لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمّع سكن عمّال ومبنى متعدد الاستخدامات، وذلك في إطار تعزيز بيئة الأعمال وتهيئة الإمكانيات اللازمة لدعم نمو القطاعين الصناعي والتجاري بالمنطقة.
وتشمل الفرصة الأولى إنشاء وتشغيل وصيانة مجمّع سكن عمّال عند تقاطع طريق بشير بن عتيك مع طريق عبدالله بن قيس الصباحي بحي الصناعية؛ بهدف توفير حلول سكنية آمنة ومنظمة بالقرب من المصانع والمنشآت التشغيلية، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية للعاملين، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان استمرارية الأنشطة الإنتاجية للشركات والمصانع والمستودعات.
وبيّنت الأمانة أن النشاط الاستثماري للفرصة الأولى «سكن عمّال»، ويحمل رقم الفرصة (01-25-003001-94001)، على مساحة تبلغ نحو 208,951.39 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مدة العقد 25 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 30 شهرًا.
كما تشمل الفرصة الثانية إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى متعدد الاستخدامات (تجاري، إداري، فندقي) على تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع طريق العباس بن عبادة بحي القصواء، في موقع إستراتيجي يشهد نشاطًا تجاريًا متواصلًا، ويضم ممشى نشطًا ومجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر، مما يجعله وجهة جاذبة على مدار اليوم ضمن بيئة متكاملة تعزز النمو وتحقق عوائد استثمارية مستدامة.
وأوضحت الأمانة أن النشاط الاستثماري للفرصة الثانية «مبنى متعدد الاستخدامات»، ويحمل رقم الفرصة (01-25-003001-83001)، على مساحة تبلغ نحو 6,803.59 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مدة العقد 25 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 30 شهرًا.
ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية والتقدم لها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص».