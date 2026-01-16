أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع فندقية وتجارية

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ العديد من المشاريع الفندقية والتجارية؛ بهدف تعزيز السياحة، وتنمية القطاع التجاري، وتحفيز الاستثمار، ودعم البنية التحتية بالمنطقة.

وشملت الاعتمادات تنفيذ مشروع فندقي بحي القبلتين على طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، على مساحة تبلغ 6829 مترًا مربعًا؛ ويهدف إلى تعزيز النشاط السياحي، وتحفيز الاستثمار، والإسهام في تنمية البنية التحتية.

كما اعتمدت الأمانة تنفيذ مشروع تجاري بحي العهن على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على مساحة تبلغ 20636 مترًا مربعًا؛ ويهدف إلى استقطاب المستثمرين، ورفع مستوى التنافسية، وتلبية احتياجات المستهلكين، بما يسهم في تنمية القطاع التجاري بالمنطقة.

واعتمدت الأمانة كذلك تنفيذ مشروع تجاري آخر بحي جشد على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على مساحة تبلغ 750.48 مترًا مربعًا؛ ويهدف إلى استقطاب المستثمرين، وزيادة التنافسية، وتلبية احتياجات المستهلكين.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود أمانة منطقة المدينة المنورة لتعزيز التنمية الحضرية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ودعم الحركة الاقتصادية، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة بالمنطقة.