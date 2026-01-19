أمانة المدينة تطرح فرصة لإنشاء وتشغيل المركز الثقافي والحضاري بمزرعة بئر عثمان بن عفان

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة المركز الثقافي والحضاري بمزرعة بئر أمير المؤمنين عثمان بن عفان- رضي الله عنه-، في موقع يحتضن أحد أبرز الآبار في السيرة النبوية، وأحد المعالم التاريخية الخالدة التي ترمز إلى الكرم والعطاء المستمر، وذلك ضمن جهودها لتنمية الاستثمار السياحي والثقافي في المدينة المنورة.

ويهدف المشروع إلى تقديم وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الأنشطة الثقافية، والفندقية، والترفيهية، والتجارية، والزراعية، بما يعزز تجربة الزوار، ويسهم في إحياء التراث التاريخي ودعم الثقافة المجتمعية، مستندًا إلى مكانة الموقع وأهميته بوصفه ركيزة إستراتيجية تعزز فرص تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية مستدامة.

وأوضحت الأمانة أن النشاط الاستثماري للفرصة متعدد الاستخدامات، ويقع في حي بئر عثمان على مساحة تُقدّر بنحو (21,000) متر مربع، فيما تبلغ مدة عقد الاستثمار (20) سنة، مع فترة سماح تصل إلى (24) شهرًا.

ودعت المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة والتقدم لها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.