أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية

أعلنت أمانة منطقة جازان، اليوم، توقيع عقدٍ استثماري بين شركة “ألوف التنمية” التابعة للأمانة، وشركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه “فقيه الطبية”، وذلك لإنشاء منشأة رعاية صحية متكاملة ومتطورة في مدينة جيزان، على أرضٍ تقع في حي الشاطئ، بمساحة تبلغ (34.581) مترًا مربعًا، وبموقعٍ إستراتيجي يخدم المدينة والمناطق المجاورة.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير خدمات طبية متخصصة وشاملة، تشمل مختلف التخصصات الصحية، وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات الحديثة، بما يواكب احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني في منطقة جازان، ويعزّز كفاءة المنظومة الصحية، ويرفع مستوى جودة الرعاية الصحية المقدّمة، ويسهم في تقليل الحاجة إلى انتقال المرضى إلى مناطق أخرى لتلقّي العلاج.
ويأتي هذا التوقيع امتدادًا لجهود أمانة منطقة جازان في تمكين الاستثمار النوعي، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، واستقطاب المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام، وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية وجودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، وتحسين كفاءة وجودة المرافق العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريكٍ فاعل في مسيرة التنمية الوطنية.
وأكدت أمانة منطقة جازان أن المشروع يُمثّل إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية في المنطقة، وسيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للكفاءات الوطنية، وتحريك العجلة الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب دوره المحوري في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدّمة لأهالي منطقة جازان وزوّارها.