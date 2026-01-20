Icon

أمانة جدة تبدأ أعمال تحسين ميدان الجمل لتعزيز السلامة وانسيابية المرور

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥١ مساءً
أمانة جدة تبدأ أعمال تحسين ميدان الجمل لتعزيز السلامة وانسيابية المرور
المواطن - فريق التحرير

بدأت أمانة محافظة جدة تنفيذ أعمال تطويرية لميدان أبحر “الجمل” في أبحر الجنوبية؛ بهدف رفع كفاءة الحركة المرورية وتعزيز مستوى السلامة في أحد المواقع الحيوية بالمدينة، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة أن الأعمال الجاري تنفيذها تأتي ضمن “مشروع تنفيذ حلول مرورية لمعالجة الاختناقات المرورية في مدينة جدة”، وتتضمن تطبيق حلول هندسية مرورية وتنظيمات تشغيلية تُسهم في تحسين التقاطعات ووضوح المسارات وتقليل التداخلات وتعزيز انسيابية الحركة على طرق: الملك عبدالعزيز، الكورنيش، الأمير طلال بن منصور، والأمير عبدالله الفيصل، بما ينعكس على رفع مستوى الخدمة المرورية وتحسين تجربة التنقل لمستخدميها.

وأكدت الأمانة أن أعمال التحسين تشمل الحفاظ على المكونات الرمزية للموقع، حيث سيجري الإبقاء على مجسم الجمل في موقعه باعتباره أحد عناصر هوية المكان وذاكرته، مع تنفيذ أعمال التطوير بما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة المرورية وتحسين المشهد الحضري.

ويُعد مجسم الجمل في ميدان أبحر أحد أبرز المعالم الفنية التي تميزت بها مدينة جدة منذ عام 1997م، وتم تنفيذه على يد الفنان التشكيلي ربيع الأخرس، متكونًا من جملين، أحدهما بارتفاع “21”مترًا ووزن “10” أطنان، فيما يبلغ ارتفاع الجمل الأصغر 15 مترًا وبوزن 7 أطنان.
وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الأمانة لتطوير عدد من المواقع ذات الأولوية في مدينة جدة، ويجري تنفيذها وفق خطط مرحلية، من خلال حلول عملية تُسهم في تحسين بيئة الحركة المرورية ورفع كفاءة التنقل في المدينة، وتعزيز جودة الحياة.

إقرأ المزيد