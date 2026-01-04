Icon

خلال ديسمبر

أمانة جدة تصدر وتجدد 6,528 شهادة صحية وتفحص 8,396 عينة غذاء

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أصدرت أمانة محافظة جدة وجدّدت 6,528 شهادة صحية، كما فحصت 8,396 عيّنة غذائية عبر إدارة المختبرات خلال شهر ديسمبر المنصرم، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية والصحية، من خلال برنامج «إجادة».

وأوضحت أمانة محافظة جدة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية والغذائية الواقعة ضمن نطاق 11 بلدية فرعية، وتهدف إلى رفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والبلدية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها الرقابية عبر الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية ورفع نسب الامتثال، مشيرةً إلى أن المنشآت يمكنها الاستفادة من الخدمات البلدية إلكترونيًا عبر منصة «بلدي»، التي تتيح إصدار وطباعة الشهادة الصحية دون الحاجة إلى مراجعة مقر الأمانة، وذلك من خلال ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة «صحة» إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء الخدمي.

