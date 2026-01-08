Icon

أمانة نجران تعتمد الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية بالمنطقة

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٦ مساءً
أمانة نجران تعتمد الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية بالمنطقة
المواطن - واس

اعتمدت أمانة منطقة نجران الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية بالمنطقة؛ لتحسين المشهد الحضري، وإضفاء قيمة جمالية للهوية البصرية للمدينة.

وأوضحت الأمانة أنَّ المتطلبات التنظيمية تضمنت عددًا من الضوابط والمعايير الفنية، من أبرزها أن تكون اللوحات الخارجية للمحال التجارية من الأحرف البارزة فقط، وتوضع ضمن مساحة الواجهة المحددة في الدليل، مع منع إضافة الخلفيات إلا عند الضرورة، وبما يضمن تناسقها مع واجهة المبنى، وتوحيد حجم وأبعاد وطريقة تثبيت اللوحات في المبنى الواحد، وأن تكون إضاءة الأحرف مخفية دون استخدام الكشافات أو الإضاءات المباشرة، وكذلك تناسق اللوحة مع المحيط العمراني بما لا يحجب العناصر المعمارية للمبنى أو نوافذ الطابق الأول، إضافة إلى الاكتفاء بذكر الاسم التجاري ورقم السجل والشعار إن وجد، ومنع ظهور وسائل التثبيت أو وضع لوحات المحال في الأدوار العليا باستثناء لوحات العلامة التجارية وفق ما ورد في الدليل؛ على أن تجمع لوحات الأنشطة بالأدوار العليا في لوحة واحدة عند المدخل.

وأكّدت الأمانة ضرورة إزالة اللوحات التجارية عند إلغاء الترخيص وإعادة الواجهة إلى وضعها السابق ومنع استخدام الصور أو عرض السلع عبر اللوحات مع الالتزام باستخدام مواد مستدامة مقاومة للحريق والعوامل المناخية وسهلة الصيانة، مؤكدة أنَّ هذه المتطلبات تأتي في إطار جهود الأمانة لتنظيم المشهد الحضري ورفع مستوى تصميم وتنفيذ اللوحات التجارية بما يتوافق مع الهوية البصرية للمدينة.
ودعت جميع أصحاب الأنشطة والمنشآت التجارية إلى الاطلاع على الدليل التنظيمي والالتزام بما جاء فيه، من خلال الدخول على موقع أمانة نجران واختيار الأنظمة واللوائح وصولًا إلى الدليل الشامل.

