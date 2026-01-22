Icon

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أمانة نجران تُنجز 12 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 117 مليون ريال

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٥ مساءً
أمانة نجران تُنجز 12 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 117 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

أنجزت أمانة منطقة نجران 12 مشروعًا تنمويًا خلال العام الماضي 2025، بتكلفة إجمالية تجاوزت (117) مليون ريال، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.
وتضمنت المشاريع التي توزعت على عدد من أحياء المنطقة ومحافظاتها؛ (4) مشاريع للطرق، و(5) مشاريع لتصريف السيول ومياه الأمطار، ومشروعين للتحسين والتجميل الحضري، ومشروعًا خاصًا بالمباني والمرافق البلدية.
وشملت مشاريع الطرق سفلتة مخططات المنح في أحياء النهضة، والخرعاء، وتنفيذ أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري داخل مدينة نجران، وعدد من المحافظات التابعة.
فيما أنهت الأمانة عددًا من مشروعات تصريف السيول ومياه الأمطار في أحياء الفهد، والنهضة، وغرب حي رير، وزور وادعة، وقوة نجران.
وتضمنت مشاريع التحسين والتجميل إنشاء حديقة شرق حي الضيافة، وحي المخيم، إلى جانب تنفيذ حدائق وممرات وساحات عامة بحي الفهد، بما يعزز المساحات الخضراء ويوفر بيئة جاذبة ومتنفسًا للأهالي والزوَّار، كما شملت الأعمال إنشاء دورات مياه لعدد من المرافق البلدية، دعمًا لجودة الخدمات المقدمة في المواقع العامة.
وأكَّد المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أنَّ هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الأمانة التطويرية؛ التي تحرص من خلالها على تنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات السكان، وتُسهم في تحسين مستوى البنية التحتية والمشهد الحضري بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ.

