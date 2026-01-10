Icon

تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة Icon العواصف تعطل النقل وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء شمال أوروبا Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق Icon تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي Icon سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية  Icon الاتحاد يكسب الخلود بأربعة أهداف دون مقابل في دوري روشن Icon 21 مليون شخص يعانون الجوع الحاد في السودان Icon الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض Icon تحويلة مرورية بتقاطع الثمامة مع طريق الملك عبدالعزيز بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم، الرياض، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، وتكون خفيفة على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-50 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع المــوج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من رياح نشطة على المنطقة الشرقية

تنبيه من رياح نشطة على المنطقة الشرقية

طقس السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة في عدة ماطق

طقس السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة في عدة ماطق

ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-48 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة في عدة ماطق
السعودية اليوم

طقس السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة في...

السعودية اليوم
طقس المملكة.. ضباب ورياح نشطة وانخفاض الحرارة في عدة مناطق
السعودية اليوم

طقس المملكة.. ضباب ورياح نشطة وانخفاض الحرارة...

السعودية اليوم
تنبيه من رياح نشطة على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

تنبيه من رياح نشطة على المنطقة الشرقية

السعودية اليوم