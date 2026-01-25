أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من أمطار متوسطة على المنطقة تشمل كلًا من مدينة الدمام والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق؛ مما تسبب في تساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

كما حذّر المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية تشمل كلًا من مدينة الدمام والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، قرية العليا، الجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، والعديد؛ مما تسبب في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية (3-1) كلم في الطرق والمناطق المفتوحة، مبينًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 6 مساءً.