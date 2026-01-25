Icon

تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر Icon حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق Icon مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا Icon ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع Icon رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي Icon برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو Icon القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية Icon عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من أمطار متوسطة على المنطقة تشمل كلًا من مدينة الدمام والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق؛ مما تسبب في تساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
كما حذّر المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية تشمل كلًا من مدينة الدمام والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، قرية العليا، الجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، والعديد؛ مما تسبب في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية (3-1) كلم في الطرق والمناطق المفتوحة، مبينًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 6 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

المرور: تأكدوا من جاهزية مسّاحات الزجاج تزامنًا مع هطول الأمطار

المرور: تأكدوا من جاهزية مسّاحات الزجاج تزامنًا مع هطول الأمطار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياح نشطة وأمطار على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

رياح نشطة وأمطار على المنطقة الشرقية

السعودية اليوم
طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد...

السعودية اليوم
رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات
السعودية اليوم

رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6...

السعودية اليوم
رياح نشطة وارتفاع الأمواج في سواحل الشرقية
السعودية اليوم

رياح نشطة وارتفاع الأمواج في سواحل الشرقية

السعودية اليوم
المرور: تأكدوا من جاهزية مسّاحات الزجاج تزامنًا مع هطول الأمطار
السعودية اليوم

المرور: تأكدوا من جاهزية مسّاحات الزجاج تزامنًا...

السعودية اليوم