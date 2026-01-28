Icon

ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي Icon صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة Icon اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع Icon إطلاق بوابة السجل العقاري – أعمال لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية Icon 3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي Icon ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز Icon أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء  Icon إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق Icon أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة Icon

أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطارٍ متوسطةٍ على منطقة الباحة، مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقطِ البرد، وصواعقَ رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر –بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة السابعة مساءً.

