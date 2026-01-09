Icon

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٦ مساءً
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.

