أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.